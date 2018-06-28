VistaNews.ru


Российский рынок люксовых автомобилей в мае вырос на 6%

Сегодня, 19:14

За май 2018 года 123 новых люксовых машины нашли покупателей в России. Этот показатель указывает на то, что рынок премиального транспорта в РФ возвращается к росту, и в прошлом месяце в годовом сравнении вырос на 6%.

Mercedes-Benz Maybach S-Class возглавляет люксовый сегмент авторынка РФ. За май жители страны приобрели 56 таких машин. Второе место занимает марка Bentley, продажи которой за отчетный период в стране составили 24 транспортных средства. Третью строчку рейтинга занимает Maserati, реализовавшая 20 машин.

Также жители России приобрели в России 9 экземпляров Rolls-Royce, 6 машин Ferrari, 5 суперкаров Lamborghini и 3 единицы Aston Martin. Больше половины продаж люксовых автомобилей в РФ происходит в Москве. За май жители столицы приобрели 64 машины. Подмосковье отличилось результатом в 14 транспортных средств. Петербуржцы приобрели 11 авто. В Приморье отмечен результат в 3машины. По два люксовых авто в Калининградской, Новосибирской, Ярославской, Кемеровской, Свердловской и Тверской областях. Еще в19 регионах страны было продано по одной машине.

 

 

За прошедшее время 2018 года, не считая июньских цифр, жители России приобрели 607 новых машин класса люкс. Их продаваемость в годовом сравнении сократилась на 2%.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Рынок люксовых автомобилей в РФ за I квартал упал на 5%

Продажи премиальных машин в РФ выросли на 18%

В России снизились на 1,3% продажи люксовых автомобилей

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

ДНК анализ: Трехпалая мумия пришельца из Перу оказалась человеком из будущего

Останки загадочных существ принадлежат эволюционировавшим людям из будущего....

Рекомендуем