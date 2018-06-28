Российский рынок люксовых автомобилей в мае вырос на 6%

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За май 2018 года 123 новых люксовых машины нашли покупателей в России. Этот показатель указывает на то, что рынок премиального транспорта в РФ возвращается к росту, и в прошлом месяце в годовом сравнении вырос на 6%.

Mercedes-Benz Maybach S-Class возглавляет люксовый сегмент авторынка РФ. За май жители страны приобрели 56 таких машин. Второе место занимает марка Bentley, продажи которой за отчетный период в стране составили 24 транспортных средства. Третью строчку рейтинга занимает Maserati, реализовавшая 20 машин.

Также жители России приобрели в России 9 экземпляров Rolls-Royce, 6 машин Ferrari, 5 суперкаров Lamborghini и 3 единицы Aston Martin. Больше половины продаж люксовых автомобилей в РФ происходит в Москве. За май жители столицы приобрели 64 машины. Подмосковье отличилось результатом в 14 транспортных средств. Петербуржцы приобрели 11 авто. В Приморье отмечен результат в 3машины. По два люксовых авто в Калининградской, Новосибирской, Ярославской, Кемеровской, Свердловской и Тверской областях. Еще в19 регионах страны было продано по одной машине.

За прошедшее время 2018 года, не считая июньских цифр, жители России приобрели 607 новых машин класса люкс. Их продаваемость в годовом сравнении сократилась на 2%.