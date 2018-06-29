Suzuki представит молодёжный автомобиль под новым суббрендом

Сегодня, 06:00

В конце этого лета в Индонезии пройдёт международная автовыставка GIIAS, где покажут немало любопытных новинок. Одной из них станет молодежный кроссовер, который Suzuki выпустит под новой дочерней маркой.

Пока Suzuki презентует только концепт будущего автомобиля в рамках мотор-шоу GIIAS, которое пройдёт с 2 по 12 августа нынешнего года. Новинку могут построить на платформе от Suzuki Wagon R. На сегодняшний день это самая маленькая машина от японского бренда на индонезийском рынке. Её габариты составляют всего 3 600х1 475х1 670 мм, а размер колёсной базы – 2 400 мм.

Позднее под новым брендом выйдут и другие автомобили, причём все они не выберутся за пределы местного авторынка. Другие подробности о суббренде компания намерена рассекретить только через месяц.

Хотя суббренд не появится за пределами Индонезии, адаптированные модели могут предложить на других азиатских рынках. Отметим, что Suzuki является одной из пяти самых популярных компаний в Индонезии. За прошлый год её удалось продать 111 660 автомобилей. На первом месте по объёму реализации в стране оказалась Toyota с 370 000 проданными машинами.