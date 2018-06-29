Mercedes-Benz X-Class получит мотор V8

Сегодня, 04:00

Руководство немецкой марки не исключает возможности появления версии пикапа Mercedes-Benz X-Class с новым двигателем V8. Уже сейчас у производителя есть все для того, чтобы оснастить модель таким агрегатом.

Mercedes-Benz X-Class стал первым пикапом в истории немецкой марки. Накануне руководитель проекта модели Франк Шумахер заявил, что у автомобиля может расшириться силовая линейка. Имеется в виду агрегат V8, который появится в ней, однако для этого необходим спрос на такой мотор. Если руководство марки будет уверенно, что ее клиенты заинтересованы в такой силовой установке, она будет внедрена. Топ-менеджер подчеркнул, что уже сейчас производитель имеет технические возможности для того, чтобы оснастить Mercedes-Benz X-Class мотором V8. Примечательно, что год назад немцы отвергали возможность оснащения пикапа таким двигателем.

Презентация пикапа Mercedes-Benz X-Class состоялась год назад. Сейчас в силовой линейке модели имеются 4- и 6-цилиндровые агрегаты. Они комплектуются 6-МКПП и 7-АКПП, а также задним, подключаемым или постоянным полным приводом. Моторный отсек «топовой» модификации X 350 d 4Matic занимает 258-сильный агрегат.

В России пикап Mercedes-Benz X-Class представлен в трех вариантах: X 220 d Pure, Х 250d Progressive и X 250 d Power. Их стоимость составляет соответственно от 2 899 000, 3 169 000 и 3 499 000 рублей.