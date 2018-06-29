McLaren представил новый спорткар

Сегодня, 07:00

Британская компания McLaren представила новый суперкар 600LT. По сути, машина представляет собой модернизированную и немного увеличенную версию модели.

По сравнению с McLaren 570S кузов модели 600LT несколько удлинился. Для новинки предусмотрены улучшенные аэродинамические элементы со стационарным антикрылом и увеличенным диффузором. Вес автомобиля снизился на 96 кг, в первую очередь, за счет большего количества карбоновых кузовных элементов и особых сидений в духе модели McLaren Senna, представленной в декабре 2017 года.

В моторном отсеке модели McLaren 600LT расположена турбированная установка объемом 3,8 л, производительность которой составляет 600 л.с. Автомобиль получил новую выхлопную систему, за счет которой тоже снизился вес суперкара. Также машине перенастроили тормоза и подвеску, а улучшенная аэродинамика новинки увеличила прижимную силу ее кузова.

Выпуск суперкара 600LT начнется будущей осенью, и должен завершится через год после этого. Для машин применят ручную сборку на предприятии McLaren Production Centre в Уокинге.