VistaNews.ru


На Крымском мосту наблюдается рост потока машин

Сегодня, 05:00

В последнее время количество автомобилей и автобусов, пересекающих Крымский мост, выросло. По данным инфоцентра Крымского моста, со времени открытия объекта через Керченский пролив проехало более 508 000 транспортных средств в обе стороны, из них около 5 000 – автобусы.

С начала движения на Крымском мосту его пересекало около 14 500 автомобилей в сутки. Отметим, что трасса с четырьмя полосами способна пропускать 40 000 авто в сутки. Предположительно миллионная машина проедет по мосту уже в начале августа.

Почти всё время сохранялся примерно одинаковый трафик в оба направления. В преддверии Дня России, 10 июня, наблюдалось превалирование потока со стороны Краснодарского края: тогда через Керченский пролив по мосту проехало более 15 000 машин, а выехало – порядка 10 000. Во вторник, 12 июня, трафик по направлению от полуострова превзошёл краснодарский (12 700 против 10 000 авто).

 

У автобусов отмечается более равнозначная интенсивность движения. С 15 июня число рейсов в обе стороны выросло до 200 единиц. Ожидается, что поток транспорта на Крымском мосту повысится с завершением чемпионата.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

На Крымском мосту установили новый рекорд по трафику

Крымский мост за 12 часов побил суточный рекорд переправы через пролив

Аксенов: Крымский мост - это символ единства России и Крыма

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

ДНК анализ: Трехпалая мумия пришельца из Перу оказалась человеком из будущего

Останки загадочных существ принадлежат эволюционировавшим людям из будущего....

Житель Нижнего Тагила увидел НЛО, которое уничтожит человечество

Сначала уфолог-любитель подумал, что это был обычный астероид, которых в...

Рекомендуем