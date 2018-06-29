На Крымском мосту наблюдается рост потока машин

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В последнее время количество автомобилей и автобусов, пересекающих Крымский мост, выросло. По данным инфоцентра Крымского моста, со времени открытия объекта через Керченский пролив проехало более 508 000 транспортных средств в обе стороны, из них около 5 000 – автобусы.

С начала движения на Крымском мосту его пересекало около 14 500 автомобилей в сутки. Отметим, что трасса с четырьмя полосами способна пропускать 40 000 авто в сутки. Предположительно миллионная машина проедет по мосту уже в начале августа.

Почти всё время сохранялся примерно одинаковый трафик в оба направления. В преддверии Дня России, 10 июня, наблюдалось превалирование потока со стороны Краснодарского края: тогда через Керченский пролив по мосту проехало более 15 000 машин, а выехало – порядка 10 000. Во вторник, 12 июня, трафик по направлению от полуострова превзошёл краснодарский (12 700 против 10 000 авто).

У автобусов отмечается более равнозначная интенсивность движения. С 15 июня число рейсов в обе стороны выросло до 200 единиц. Ожидается, что поток транспорта на Крымском мосту повысится с завершением чемпионата.