Воронежцев рассмешил необычный "Шевроле-мочалка"

Сегодня, 15:31

Водитель из Воронежа прибегнул к оригинальному решению, когда чинил разбитую фару своего автомобиля. Для необычного ремонта автовладелец использовал подручные средства.

В одном из воронежских дворов заметили Chevrolet Lacetti, хозяин которого «отремонтировал» фару при помощи губки, в которую он вставил светодиоды. Чтобы сделать они не выпали во время движения находчивый водитель использовал полиэтилен, скотч и верёвку.

Такое решение позволяет показывать свои маневры другим участникам дорожного движения и не нарушать ПДД до тех пор, когда найдутся средства на замену фары. Снимки автомобиля были опубликованы в одном из городских сообществ. Многие воронежцы оценили идею временного ремонта, а многих необычный автомобиль рассмешил.

Другие пользователи пошутили в комментариях под фото: «Нет времени объяснять, дай губку и несколько лампочек», «Это гениально», «Похоже политех заканчивал», «Шевроле-мочалка». Ещё один комментатор заметил, что владелец Chevrolet Lacetti оставил его на тротуаре: «За такую парковку не грех и вторую фару поменять на губку».