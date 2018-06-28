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Mazda в России отзывает 8 тыс. моделей Mazda6

Сегодня, 14:20

Японский бренд Mazda в России планирует начать масштабную отзывную кампанию, которая затронет 8 090 000 седанов модели Mazda6. На сайте Росстандарта указано, что причиной отзыва стал дефект передних подушек безопасности.

По уточнённым данным, под действие сервисной кампании попадают 8 090 автомобилей модели Mazda6, которые были реализованы в дилерских центрах России с августа 2002 года по июнь 2008 года.

Разработчики заметили, что причиной возникновения дефекта стала избыточная влажность, которая влияет на целостность газогенераторов. Таким образом передние эйрбеги водителя и пассажира могут раскрыться некорректно. Кроме того, подушка может «выстрелить» в пассажиров металлическими предметами.

Не исключено, что речь идёт о печально известных подушках безопасности разорившейся японской компании Takata. Только на территории США такие подушки стали причиной гибели порядка 15 человек.

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