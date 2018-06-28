Кое-что от «Кортежа»: Появились данные о первом кроссовере «УАЗ»

Сегодня, 14:03

По данным российских СМИ, Ульяновский автомобильный завод вновь вернулся к разработке кроссовера, который пока носит название УАЗ-3170. Ожидается, что модель дебютирует в 2022 году.

Сообщается, что первый городской кроссовер в истории «УАЗ» разрабатывается совместно с экспертами института ФГУП «НАМИ». Шасси и подвеска нового «паркетника» будут иметь много общего с моделями Aurus, более известными как машины проекта «Кортеж». Новинка, получит безрамную конструкцию и останется без независимой подвески, поэтому не сможет считаться настоящим внедорожником.

Ожидается, что в плане габаритных размеров новый УАЗ-3170 будет мало чем отличаться от конкурентов – бестселлеров Nissan Qashqai, KIA Sportage, Hyundai Creta и Toyota RAV4.

О моторах для нового кроссовера «УАЗ» говорить пока рано, но ожидается, что двигатели будут исключительно бензиновые. Напомним, что разработка кроссовера Ульяновского автозавода была приостановлена в 2016 году.