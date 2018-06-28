В России увеличился спрос на Mitsubishi Outlander‍ с передним приводом

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Аналитики агентства «АВТОСТАТ» пишут со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе «ММС Рус», что переднеприводные версии Mitsubishi Outlander заняли 25% от всего объёма реализации модели. В прошлом месяце доля таких модификаций составила 34%.

Mitsubishi Outlander с передним приводом покупают как жители Москвы и Санкт-Петербурга, так и автолюбители из маленьких городков в центре РФ или южных регионах, где нечасто встречаются большие сугробы и гололёд.

В феврале нынешнего года на предприятии в Калуге начали выпускать два новых моноприводных варианта исполнения Outlander. В версии Invite кроссовер с 2WD получил 2,9-литровый агрегат и бесступенчатую КПП. За такой автомобиль просят 1 613 000 рублей. Переднеприводная модификация Intense+ с такими же двигателем и коробкой передач предлагается за 1 743 000 рублей.

Напомним, что по схеме Trade-in, предполагающей обмен старого авто на новый с доплатой, скидка на Mitsubishi Outlander составляет 250 000 рублей. Кроме того, эту выгоду можно прибавлять к другим.

С января по май продажи модели в России выросли сразу на 59% и достигли 9 500 автомобилей, благодаря чему Outlander остаётся самым востребованным автомобилем в модельном ряду Mitsubishi.