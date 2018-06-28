Audi выпустит флагманский кроссовер Q9

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Немецкая марка Audi планирует разработать новый флагманский кроссовер. По данным портала Autocar, ссылающегося на информаторов в руководстве бренда, вседорожник получит название Q9.

Ранее выступавший главой Audi Руперт Штадлер недавно сообщал, что руководство немецкой компании обсуждало проектирование кроссовера Q9. По словам топ-менеджера, судьба транспортного средства будет зависеть от того, что нужно потребителю, и от продаж премиальных вседорожников конкурентов.

Недавно про кроссовер Q9 рассказал Марк Лихте, главный дизайнер Audi. Он утверждает, что вседорожник выступит на рынке соперником Range Rover. При этом британская модель будет уступать немецкому вседорожнику по статусу и оснащению.

В июне состоялась презентация товарной версии флагманского кроссовера Audi Q8, заключенного в купеобразный кузов. Немецкие машиностроители применили во вседорожнике свои лучшие наработки как в техническом смысле, так и в вопросе дизайна. Для автомобиля предусмотрены турбированные агрегаты 3.0 TFSI производительностью 340 л.с. и TDI мощностью 231 и 286 л.с. Во всех версиях в кроссовере установлена 48-вольтовая система (мягкий гибрид), подзаряжающая АКБ во время торможения.