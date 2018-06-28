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Названы самые невостребованные автомобили в России

Сегодня, 14:48

Некоторые автомобили не оправдывают надежды производителей и показывают провальные продажи на отдельных рынках. Аналитики назвали пять машин, которые оказались самыми невостребованными в России.

Разумеется, аналитики не брали в расчёт те модели, которые собирают вручную или лимитированным тиражом. В «пятёрку» самых непопулярных автомобилей вошли только серийные модели.

Первое место занял минивэн Chrysler Pacifica, на который стоит обратить внимания автомобилистам, любящим выделяться на дороге. За весь прошлый год такую машину купили всего два россиянина. Второе место досталось китайскому премиальному Geely Emgrand GT.

На третьей строчке расположился корейский кроссовер SsangYong Tivoli. Далее следует Peugeot 2008, который довольно популярен на домашнем рынке, однако в РФ его продажи ограничились несколькими экземплярами.

 

 

 

 

Также провальными признаны продажи японского Infiniti Q60 несмотря на то, что это самый «бюджетный» автомобиль в модельной линейке бренда. Проблема в том, что модель вышла на рынок в неподходящий момент – сразу после кризиса.

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