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Советскую «Победу» продают в Краснодаре‍ по цене нового BMW X5

Сегодня, 12:59

Сотрудники портала для размещения бесплатный объявлений рассмотрели цены советской машины «Победа» в разных российских регионах. Дороже всего такой автомобиль предлагался в Краснодаре.

Самый дорогой 4-дверный кабриолет ГАЗ «Победа» предлагается в Краснодаре за внушительные 4 500 000 рублей. За эти деньги покупатель получит раритетную машину чёрного цвета, сошедшую с конвейера в 1950 году. Пробег автомобиля составляет 200 000 км. Под капотом установлен 2,1-литровый бензиновый мотор мощностью в 52 «лошадки». В тандеме с ним работают 3-скоростная механическая трансмиссия и задний привод.

Отметим, что немного дешевле на сайте продаются внедорожник Toyota Land Cruiser 200 2016 года выпуска и седан BMW M3 2016. Более того за ту же сумму доступен новый кроссовер BMW X5 xDrive40d.

 

 

 

Эксперты также определили, что чаще всего «Победы» продают в Подмосковье. Второе место разделили Саратов и Кострома. Напомним, Горьковский автозавод выпускал автомобиль «Победа» с 1946 до 1958 года. За этот период с конвейера сошло более 240 000 экземпляров, что позволило модели стать самой массовой машиной в СССР.

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