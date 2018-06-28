В США прекратят продажи Alfa Romeo 4C Coupe

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Вскоре на авторынке США появится новая гибридная модель Alfa Romeo GTV в кузове купе. В результате премиальная марка Alfa Romeo намерена остановить продажи спортивного купе 4C Coupe в Америке.

В ближайшее время купе Alfa Romeo 4C Coupe перестанут предлагать на американском рынке. Причиной ухода модели стало новое гибридное купе GTV, построенное на базе Giulia. Модель с гибридным двигателем с отдачей в 600 л. с. начнут продавать на авторынке США до 2022 года.

Несмотря на то, что с рынка уйдет купе Alfa Romeo 4C, родстер 4C Spider останется. При этом уже в следующем году клиенты смогут приобрести обновленную версию, которая станет продвинутой и будет дороже.

Стоит отметить, что родстер появился на рынке США только в 2015 году, в то время как купе представили в 2013. Alfa Romeo 4C Coupe оснащено 1.75-литровым мотором с отдачей в 240 л. с. На американском рынке модель доступна по цене от 55 900 долларов.