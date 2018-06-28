VistaNews.ru


"Дважды инвалид" возмутил жителей Казани

Сегодня, 12:11

Казанцы обсуждают фотографию, на которой запечатлен автомобиль, занявший сразу два парковочных места, предназначенных для водителей с ограниченными физическими возможностями. Владельца машины осудили за его действия.

Накануне на странице «Kazan|Казань Tatarstan ДТП ЧП» в социальной сети Instagram появилась фотография, сделанная на одной из заправочных станций Казани. На снимке видно, что черная иномарка Chevrolet Cruze поставлена на два парковочных места для людей с ограниченными физическими возможностями.

Жители Казани осудили автомобилиста за его действия, и назвали дважды инвалидом. В целом, реакция общественности на поступок водителя оказалась весьма неоднозначной. Некоторые пользователи интернета просто посмеялись над ним, и писали в комментариях шутки вроде «Хозяин жизни» и в таком духе. Другие горожане осудили автора фотографии, назвав его «крысой», и посоветовали ему следить за своей жизнью, а не за действиями окружающих. Более того, нашлись те, кто заступились на автомобилиста, так как считают, что он мог на минуту остановиться на парковочных местах для инвалидов, после чего уехал.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Казанцы обсуждают "противоугонную собаку" в LADA Kalina

«Блатной инвалид» на Toyota Land Cruiser разгневал воронежцев

Жители Казани осудили перевозку собаки в багажнике

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем