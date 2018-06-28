"Дважды инвалид" возмутил жителей Казани

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Казанцы обсуждают фотографию, на которой запечатлен автомобиль, занявший сразу два парковочных места, предназначенных для водителей с ограниченными физическими возможностями. Владельца машины осудили за его действия.

Накануне на странице «Kazan|Казань Tatarstan ДТП ЧП» в социальной сети Instagram появилась фотография, сделанная на одной из заправочных станций Казани. На снимке видно, что черная иномарка Chevrolet Cruze поставлена на два парковочных места для людей с ограниченными физическими возможностями.

Жители Казани осудили автомобилиста за его действия, и назвали дважды инвалидом. В целом, реакция общественности на поступок водителя оказалась весьма неоднозначной. Некоторые пользователи интернета просто посмеялись над ним, и писали в комментариях шутки вроде «Хозяин жизни» и в таком духе. Другие горожане осудили автора фотографии, назвав его «крысой», и посоветовали ему следить за своей жизнью, а не за действиями окружающих. Более того, нашлись те, кто заступились на автомобилиста, так как считают, что он мог на минуту остановиться на парковочных местах для инвалидов, после чего уехал.