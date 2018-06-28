Водитель уличил заправку "Лукойл" в мошенничестве

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Водитель снял на видео, как его попытались обмануть на заправке, предложив заплатить за большее количество бензина, чем вмещается в бак автомобиля. Соответствующая видеозапись появились в Instagram в сообществе иркутских автомобилистов.

На АЗС «Лукойл» в Иркутске водитель столкнулся с тем, что при баке в 45 литров ему залили 53,5 литра бензина. Мужчина захотел услышать объяснения того, как его бензобак превратился в «резиновый», попутно снимая происходящее на видео. На кадрах видно, что сотрудники заправки сильно растерялись, однако на приходе менеджера видео обрывается. Не известно, уличил ли автомобилист "Лукойл" в мошенничестве.

В комментариях один из жителей Иркутска предположил, что бензин могли залить не до щелчка, а под самое горлышко. Другой комментатор возразил, что под горлышко – это максимум 3 «лишних» литра, но не 8,5.

Ещё один автомобилист добавил: «На заправках лукойл колонки все нового образца и там под горловину заливать не станут! На пистолете заправочном отсекатель стоит! А вот правда ли что бак 45 литров не известно!»

[media=https://www.instagram.com/p/Bke1x6MgryO/]

Также пользователи напомнили, что в некоторых автомобилях в реальности бак больше заявленного. Однако до заправки должно было остаться хоть какое-то количество топлива.