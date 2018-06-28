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Водитель похитил светофор на машине в Абакане

Сегодня, 10:08

В Абакане водитель врезался в светофорный столб, отчего конструкция рухнула. Вместо того, чтобы вызвать сотрудников ГИБДД автомобилист погрузил в свою машину светофор и скрылся в неизвестном направлении.

Представители УГИБДД МВД России по Республике Хакасия рассказали, что курьёзный случай произошёл на улице Щетинкина. Происшествие попало на камеры уличного наблюдения. Судя по кадрам, водитель специально или по неосторожность сбил светофорный столб, а затем похитил его, погрузив в автомобиль.

К сожалению, несмотря на наличие видео, пока не удалось установить госномера транспортного средства и личность его владельца. В настоящее время сотрудники полиции ищут нарушителя и выясняют все обстоятельства происшествия. Если водителя поймают, ему грозит внушительный штраф за урон, причинённый инфраструктуре города.

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