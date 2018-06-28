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Легендарной «Победе» исполнилось 72 года

Сегодня, 19:00

Модель ГАЗ М-20 является яркой страницей в отечественном автопроме, так как для своего времени была одним из лучших советских автомобилей. Более известная как «Победа», она отмечает 72 года со дня, когда стала на конвейер.

В 1946 году Горьковский автомобильный завод начал выпуск модели ГАЗ М-20. «Победа» стала ярким представителем своей эпохи благодаря своим внешним данным, качеству сборки и отделки. Машина простояла на конвейере до 1958 года, и сошла с него в количестве 241 497 экземпляров. В этом числе учтены кабриолеты в количестве 14 222 единиц, а также 37 492 автомобиля такси.

«Победа» в свое время была примечательна отдельным от салона багажным отделением. Салон транспортного средства мог похвастаться комфортом. В машине имелись противосолнечные козырьки, прикуриватель, пепельницы, потолочный плафон, переносная и подкапотная лампы. Модель ГАЗ М-20 также выделала ее богатая панель приборов.

 

 

Сейчас осталось совсем немного экземпляров модели ГАЗ М-20 на ходу. Однако эти машины интересны любителям ретромобилей, и они восстанавливают их, придавая им аутентичный вид. Кроме того, «Победу» ценят любители тюнинга, но они стараются по минимуму менять внешность и без того красивого автомобиля.

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