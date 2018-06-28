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В Воронеже "гаишник" показал оскорбительный жест водителю-подростку

Сегодня, 10:22

В интернет попал ролик с неприличным поведением сотрудника ДПС, который дежурил неподалёку от воронежского микрорайона Шилово. «Гаишник» показал средний палец подростку, управлявшему квадроциклом.

Автор видео снял двух инспекторов ГИБДД около служебного авто, причём один из них показал ему оскорбительный жест. После этого полицейские отправились в погоню за несколькими подростками на квадроциклах и подрезали одного из них. Однако ему удалось увернуться и продолжить движение.

В адрес сотрудников ДПС на видео можно было услышать нецензурную брань. Примечательно, что во время погони один из квадроциклистов включил спецсигналы, что является нарушением ПДД, за которое предусмотрены штраф и лишение прав. Судя по кадрам, подростки смогли скрыться в лесополосе, но чем завершился инцидент точно неизвестно.

Большинство жителей Воронежа считают, что подростки сами спровоцировали сотрудника ДПС на неприличный жест.

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