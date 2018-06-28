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В сети опубликовали видео с тестов нового Mercedes-Benz GLE Coupe

Сегодня, 09:02

Новое поколение Mercedes-Benz GLE Coupe вывели на финальные дорожные тесты в Германии, о чем свидетельствует тонкий слой камуфляжной пленки. Новинку сняли на видео, которое опубликовали в сети.

Ожидается, что кузов кросс-купе GLE сохранит свою форму, при этом расстояние между осями увеличится и это позволит сделать салон более просторным. Презентация классического кроссовера GLE состоится до конца текущего года, а версию купе представят только в следующем году.

Новый Mercedes-Benz GLE Coupe будет выполнен в стиле нового поколения классической версии модели. В результате главным отличием станет покатая крыша сзади. В салоне кросс-купе установят стеклянную панель марки, на которой расположится панель приборов и мультимедийный комплекс.

Стоит отметить, что компания во время разработала новое поколение Mercedes-Benz GLE Coupe, поскольку продажи актуальной версии начинают падать. Если в 2016 году спрос на кроссовер составлял 10 803 авто, то в прошлом году он сократился на 2 142 единицы.

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