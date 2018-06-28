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Названы самые популярные кроссоверы в Петербурге и Москве‍

Сегодня, 11:27

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» проанализировали первичный рынок машин класса SUV и составили рейтинг популярнейших в январе-мае авто в двух российских столицах. Примечательно, что в обоих городах в «тройку» лидеров попал Volkswagen Tiguan.

Жители Москвы и Санкт-Петербурге при покупке кроссовера или внедорожника чаще всего останавливали выбор на Hyundai Creta. Также москвичи приобрели 2 758 экземпляров Volkswagen Tiguan, что позволило немецкой модели занять второе место в рейтинге, опередив южнокорейский KIA Sportage с 2 321 проданным автомобилем.

Наряду с этим в Северной столице Volkswagen Tiguan обошёл Mitsubishi Outlander. За январь-май эти модели разошлись тиражом в 1 273 и 1 320 экземпляров соответственно.

Напомним, VW Tiguan предлагается россиянам с 1,4-литровым бензиновым мотором TSI, выдающим 125 или 150 сил, 2,0-литровым TSI мощностью 180 или 220 л. с. Кроме того, модель доступна со 150-сильным дизельным двигателем 2.0 TDI. Цены на кроссовер варьируются от 1 349 000 до 2 239 000 рублей.

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