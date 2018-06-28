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Девушку мечты автомобилиста сфотографировали в Воронеже

Сегодня, 08:30

Воронежский автомобилист заметил на дороге брюнетку, заглядывавшую под капот своей иномарки. В соцсетях местные жители похвалили девушку за умение ремонтировать автомобиль и прекрасную фигуру.

Фотография девушки в коротком платье и на каблуках, которая копается в моторе автомобиля BMW красного цвета, разлетелась по автомобильным группам в соцсети «ВКонтакте». Комментаторы высказали несколько предположений, чем именно занимается воронежская автоледи: «Да понятно, что уровень масла хочет посмотреть», «Ремень ГРМ вручную поменяет и дальше поедет», «Сейчас, как возьмет и переберет двигатель на зависть всем нам».

Один из водителей отметил, что к такому механику очередь из клиентов растянулась бы на год. Автолюбители сошлись на мнении, что это девушка мечты, которая может помочь своему парню отремонтировать машину.

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