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Rolls-Royce не представит новый компактный кроссовер

Сегодня, 08:27

После премьеры первого кроссовера премиального бренда Rolls-Royce пошли слухи о разработке нового компактного внедорожника. Торсен Мюллер-Отвос, руководитель компании, сообщил, что Cullinan окажется единственной моделью бренда в сегменте SUV.

В мае состоялась презентация первого кроссовера марки Rolls-Royce Cullinan, который получил пятидверное исполнение и полный привод. Под капотом расположился бензиновый битурбинный двигатель V12 объемом 6.75 литра, который генерирует 571 л. с. при моменте силы в 850 Нм. В качестве трансмиссии установлен вариатор ZF на восемь скоростей, что позволяет кроссоверу разгоняться до 250 км/ч.

 

 

 

Многие ожидали, что премиальный бренд представит еще одну модель линейки SUV, которая набирает популярность в последнее время. Торсен Мюллер-Отвос опроверг слухи. Глава компании Rolls-Royce сообщил, что марка намерена заниматься только производством авто люкс-класса и не затрагивать более дешевые сегменты. В результате выпуск компактного кроссовера станет нерентабельным, поскольку высокое качество и цена сделают модель неконкурентоспособной.

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