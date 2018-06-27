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На тесты выведен новый "российский" кроссовер от Renault

Сегодня, 18:40

Недавно в сети обнародовали тизерное изображение нового кроссовера от Renault, прототип которого приедет в августе на Московский автосалон. А вот сегодня в интернет утекли шпионские фотографии тестовых экземпляров данной модели.

Как и ожидалось, купеобразный кроссовер будет построен на архитектуре Renault Kaptur, но новинка получит самобытную переднюю половину с гигантским воздухозаборником на переднем бампере. До центральной стойки новинка напоминает Renault Kaptur, что заметно даже при плотном камуфляже. Затем заметно, что верх плавно ниспадает к задней половине кузова.

 

Основой для кроссовера станет платформа B0, на которой построили Renault Kaptur и Rennault Duster, а новинку обустроят системой полного привода. Сборку кроссовера будут осуществлять в РФ с 2019 года. Позже кроссовер выйдет на рынки КНР и Южной Кореи, где базой для него станет шасси CMF.

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