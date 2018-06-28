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Volvo может построить завод в России

Сегодня, 07:00

Шведские разработчики из компании Volvo рассматривают варианты по открытию своего завода в России. Об этом проинформировал Майкл Мальмстен, который возглавляет российский офис Volvo.

Топ-менеджер подчеркнул, что если в РФ смогут продавать достаточное число автомобилей, то в перспективе можно будет обсудить возможность организации локального производства автомобилей марки в РФ. По словам Мальмстена завод Volvo недавно открыли в США. Кроме того, автозаводы бренда имеются в Швеции, Бельгии и КНР, где наблюдаются отличные продажи машин марки.

Мальмстен подметил, что при современных продажах, которые достигают 7 000 машин ежегодно, строительство завода является экономически нецелесообразным. Но топ-менеджер не назвал необходимый показатель, достижение которого предоставить возможность для открытия автозавода.

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