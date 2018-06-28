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На рынок выходит новый Skoda Kamiq

Сегодня, 06:00

В пресс-центре чешского бренда Skoda, входящего в структуру концерна Volkswagen, объявили о появлении в продаже своего нового кроссовера Skoda Kamiq. В модельной линейке марки новинка расположится под кроссовером Skoda Karoq.

Премьера нового кроссовера Skoda Kamiq состоялась весной текущего года, а модель создавали специально для Китая. Производство нового Skoda Kamiq наладили на заводе СП Volkswagen и SAIC. В основу кроссовера легла архитектура PQ25, имеющая полузависимую подвеску. Размеры кроссовера составили 4390X1781X1593 мм, а длина колесной базы достигла 2 610 миллиметров.

Под капотом Skoda Kamiq разместился 1,5-литровый атмосферный мотор с производительностью в 110 «лошадок». В действие двигатель приводится 5-скоростной МКПП или 6-диапазонной АКПП с системой переднего привода.

 

 

В перечне оборудования новинки фигурируют светодиодные дневные ходовые огни, ABS, EBD, два эйрбэга, мультимедийный центр с тачскрином, камера заднего обзора и кондиционер, электролюк, парктроник, бесключевой доступ и круиз-контроль. Новый Skoda Kamiq обойдется от 109 900 юаней или в 1 053 000 рублей.

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