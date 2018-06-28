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УАЗ "Патриот" обзавелся новой раздаточной коробкой

Сегодня, 05:00

В 2017 году в пресс-центре российской машиностроительной компании «УАЗ» отчитались об удачной сертификации новой раздаточной коробки для популярного внедорожника УАЗ «Патриот».

Однако только теперь агрегат начали устанавливать на серийные автомобили. Отныне российские внедорожники УАЗ «Патриот» доступны на рынке с раздаточной коробкой, созданной индийскими разработчиками из Divgi-TTS и американцами из BorgWarner. Коробка Divgi Warner TZ-94-000-003-A придет на смену ранее внедренной раздатки от корейской фирмы Dymos. До этих пор внедорожник имел в своем арсенале раздаточную коробку собственной сборки, спецификой которой выступают механическое управление при помощи спецрычага в кабине, ручной тормоз, и блокирующий карданный вал. Такой агрегат внедрят на стандартные варианты исполнения УАЗ «Патриот».

 

 

Более топовые версии внедорожника обустраиваются корейской раздаточной коробкой Dymos с электромеханическим управлением. Коробка управляется с помощью особой шайбы в салоне.

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