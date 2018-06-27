VistaNews.ru


Dacia Sandero вошел в ТОП-10 бестселлеров Европы

Сегодня, 20:00

Аналитиками опубликован ТОП-10, в который вошли самые продаваемые новые автомобили в Европе. В списке укрепился хэтчбек Dacia Sandero. Специалисты отмечают, что лучше всего продаются версии Stepway и Urban Stepway.

Рейтинг ТОП-10 сформирован на основе данных европейского рынка за май текущего года. Первым в списке остается Volkswagen Golf, разошедшийся по региону в количестве 40 787 автомобилей, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Далее идет модель Renault Clio, проданная тиражом в 31 800 машин, что на 2% больше, чем годом ранее. Третье место в рейтинге досталось Volkswagen Polo, реализованному в количестве 28 180 единиц с положительной динамикой в 10%.

Четвертую позицию в ТОП-10 занимает Ford Fiesta, проданный в количестве 22 572 транспортных средств. Спрос на модель упал на 8%. На пятой строчке рейтинга укрепился Volkswagen Tiguan с результатом в 22 064 реализованных машин с «плюсом» в 4%.

 

 

Шестое место занял Dacia Sandero, проданный в количестве 21 520 экземпляров. Далее в ТОП-10 идут Ford Focus (21 331 ед.), Renault Captur (20 839 ед.), Peugeot 208 (20 024 ед.) и Skoda Octavia (19 843 ед.).

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Peugeot 3008 в феврале вошел в десятку европейских бестселлеров

Renault готовит «городскую» версию Dacia Sandero Stepway за €10,5 тысяч

Ford Focus вошёл в ТОП-10 европейских бестселлеров

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем