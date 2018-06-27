Dacia Sandero вошел в ТОП-10 бестселлеров Европы

Сегодня, 20:00

Аналитиками опубликован ТОП-10, в который вошли самые продаваемые новые автомобили в Европе. В списке укрепился хэтчбек Dacia Sandero. Специалисты отмечают, что лучше всего продаются версии Stepway и Urban Stepway.

Рейтинг ТОП-10 сформирован на основе данных европейского рынка за май текущего года. Первым в списке остается Volkswagen Golf, разошедшийся по региону в количестве 40 787 автомобилей, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Далее идет модель Renault Clio, проданная тиражом в 31 800 машин, что на 2% больше, чем годом ранее. Третье место в рейтинге досталось Volkswagen Polo, реализованному в количестве 28 180 единиц с положительной динамикой в 10%.

Четвертую позицию в ТОП-10 занимает Ford Fiesta, проданный в количестве 22 572 транспортных средств. Спрос на модель упал на 8%. На пятой строчке рейтинга укрепился Volkswagen Tiguan с результатом в 22 064 реализованных машин с «плюсом» в 4%.

Шестое место занял Dacia Sandero, проданный в количестве 21 520 экземпляров. Далее в ТОП-10 идут Ford Focus (21 331 ед.), Renault Captur (20 839 ед.), Peugeot 208 (20 024 ед.) и Skoda Octavia (19 843 ед.).