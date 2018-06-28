Авторынок России пополнился обновленным кроссовером Ford EcoSport

Сегодня, 04:00

Американские машиностроители объявили начало продаж обновленного кроссовера Ford EcoSport в России. Автомобиль обзавелся новым мотором, а также получил версию с АКПП и полным приводом.

По данным Ford, обновленная версия кроссовера EcoSport уже присутствует во всех официальных дилерских центрах марки в России. Новинка отличается от предшественника иной решеткой радиатора, другими фарами головного света в стиле модели Mustang, и пересмотренными фонарями на корме.

Силовую линейку обновленного Ford EcoSport в России пополнил бензиновый мотор 1.5 отдачей 123 л.с. Он сменит 1,6-литровый двигатель. В версии с МКПП кроссовер будет продаваться в РФ минимум за 959 000 рублей. С 6-АКПП машина обойдется отечественному потребителю в 1 089 000 рублей и выше. Также паркетник продается в стране с агрегатом 2.0 производительностью 148 л.с. и 6-АКПП, передающей крутящий момент на обе оси. Стоимость машины с «топовым» мотором составляет от 1 229 000 рублей.

Для обновленного Ford EcoSport в России предусмотрен USB-разъем для видеорегистратора. Также автомобиль получил русскоязычный навигатор, бачок для омывающей жидкости с увеличенным до 4,5 л объемом, а также оптимизацию моторов для работы на бензине АИ-92. В списке базового оборудования и функционала обновленного Ford EcoSport числятся: ABS, стабилизация и предотвращение опрокидывания, помощь при аварийном торможении и старте на подъеме, круиз-контроль, камера обзора на корме, парктроники.