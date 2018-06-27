Воронежец придумал автомобильный кондиционер для бедных

Сегодня, 16:41

Один из жителей Воронежа привлек внимание соотечественников весьма радикальным способом охлаждения салона автомобиля. Горожанин проехался по столице Черноземья на иномарке без дверей.

Пользователи интернета обсуждают появившуюся накануне в соцсетях фотографию черной иномарки, которая попалась одному из горожан, когда ехала на скорости без дверей. Странно выглядящий автомобиль даже несколько напугал публику, так как езда без дверей небезопасна. Судя по снимку, проезжавшим мимо машины автомобилистам был полностью виден салон транспортного средства, лишенный пассажирских кресел.

На данный момент нет ответа на вопрос, почему иномарка в таком виде колесила по Воронежу. Однако это не помешало горожанам предположить, что их соотечественнику просто надоела жара, и он решил бороться с ней столь радикальным способом. Кроме того, воронежцы шутят, что водитель стал изобретателем автомобильного кондиционера для нищих.

Напомним, ранее в Воронеже объявили желтый уровень угрозы в связи с сильной жарой. По прогнозам метеорологов, она продержится в городе до 22:00 27 июня.