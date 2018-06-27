VistaNews.ru


Воронежец придумал автомобильный кондиционер для бедных

Сегодня, 16:41

Один из жителей Воронежа привлек внимание соотечественников весьма радикальным способом охлаждения салона автомобиля. Горожанин проехался по столице Черноземья на иномарке без дверей.

Пользователи интернета обсуждают появившуюся накануне в соцсетях фотографию черной иномарки, которая попалась одному из горожан, когда ехала на скорости без дверей. Странно выглядящий автомобиль даже несколько напугал публику, так как езда без дверей небезопасна. Судя по снимку, проезжавшим мимо машины автомобилистам был полностью виден салон транспортного средства, лишенный пассажирских кресел.

На данный момент нет ответа на вопрос, почему иномарка в таком виде колесила по Воронежу. Однако это не помешало горожанам предположить, что их соотечественнику просто надоела жара, и он решил бороться с ней столь радикальным способом. Кроме того, воронежцы шутят, что водитель стал изобретателем автомобильного кондиционера для нищих.

Напомним, ранее в Воронеже объявили желтый уровень угрозы в связи с сильной жарой. По прогнозам метеорологов, она продержится в городе до 22:00 27 июня.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Воронежец показал, как надо бороться с бензиновым кризисом

Мастера парковки в Воронеже "наказали" строительной пеной

В Воронеже ездит такси, украшенное разноцветными гирляндами

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем