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В Москве новые камеры будут искать угнанные автомобили

Сегодня, 18:43

На московских дорогах появятся новые камеры, однако они будут фиксировать не нарушения, а угнанные автомобили. Столица выложит на эти устройства 335 млн рублей.

На данный момент за порядком на дорогах Москвы следит порядка 1 500 камер. Также в столице работает около 400 устройств, которые имитируют камеры фиксации нарушений ПДД, но по факту являются муляжами.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили о вероятном приобретении 400 камер, которые смогут по номерным знакам отслеживать автомобили, числящиеся в угоне. Общая стоимость этих устройств составит 335 млн рублей.

Новые камеры можно рассматривать как активные муляжи, так как они очень похожи на обыкновенные камеры фиксации нарушений ПДД. В Госавтоинспекции должны определиться с местами, где будут установлены эти устройства.

В ЦОДД отметили, что расположение камер будет меняться через определенные промежутки времени, иначе водители начнут замечать муляжи, что снизит или вовсе сведет на нет эффективность этих устройств.

В нынешнем году для Москвы также будут закуплены 740 активных камер, 140 из которых будут передвижными. Таким образом, до конца года количество таких устройств в столице вырастет до 2 500 единиц.

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