Россия отменяет пошлины на ввоз коммерческого транспорта из Италии и Германии

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Представители российских властей предоставили информацию в орган, который занимается разрешением спорных вопросов в ВТО об отмене действия антидемпинговых пошлин на импортируемые в Россию коммерческие автомобили из Германии и Италии. На такое решение позитивно отреагировали представители ЕС.

В марте текущего года ВТО отклонил апелляцию российской стороны, поддержав в данном вопросе Европейский Союз. Согласно постановлению ВТО, России предписывается отменить сбор, так как он не соответствует правилам международной торговли.

Следует сказать, что в мае 2013 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) ввела антидемпинговые сборы на импорт коммерческих авто до 2018 года. Пошлинами облагаются автомобили всех марок в размере 23-29,6% от стоимости таможенного сбора. Такие меры были введены вследствие анализа внутреннего рынка, который понес значительный материальный ущерб из-за того, что немецкие и итальянские компании ввозили в РФ машины по цене 23-30% от рыночной цены.