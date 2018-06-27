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«Реформированное» ОСАГО станет выгоднее для опытных водителей

Сегодня, 22:00

Согласно изменениям в автостраховании, ОСАГО станет дешевле для автомобилистов с большим стажем вождения. Для молодых и попадавших в ДТП водителей страховка станет дороже.

14 июня стало известно о реформах в расчетах тарифов ОСАГО. Центробанк озвучил подробности нового проекта, по которому стоимость страховки для некоторых автомобилистов существенно вырастет. Теперь в России цена автострахования будет рассчитываться с учетом возраста, водительского стажа и других факторов. На фоне этого страховики заговорили о том, что реформы сделают ОСАГО выгоднее для опытных автомобилистов и удобнее для самих страховиков, так как нововведения позволят им с большей точностью вести расчет стоимости полиса.

Минимальная стоимость ОСАГО будет привилегией водителей, имеющих большой стаж и накопленные скидки в КБМ. При этом, автомобилисты, попадавшие в аварии, будут платить больше. Страховики подчеркивают, что благодаря реформе первые перестанут субсидировать платежами убытки, приносимые вторыми.

Уточним, что ОСАГО с максимальным коэффициентом 1,87 доступен для водителей в возрасте от 16 до 24 лет. Для автомобилистов возрастом от 35 лет со стажем от 3 лет предусмотрен коэффициент 0,96.

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