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В Москве нашли «брата» моста глупости

Сегодня, 13:19

В российской столице нашли очень низкий мост, которого вполне можно называть «братом» «моста глупости», расположенного в Питере. В Москве из-за этого моста «погибло» уже очень много газелей.

Однако питерский мост в этом деле все же выигрывает. Недавно под ним в аварию попала 150 газель.

Высота московского моста составляет 2,2 метра. И это при том, что средняя высота газели на полметра больше.

Расположился этот мост неподалеку от Савеловского вокзала на улице Складочной. А по мосту проходит железная дорога.

Чтобы уменьшить количество аварий, установили две трубы под мостом. Даже «Яндекс.Панорамы» не может выложить снимки этого моста, так как автомобиль с камерами не смог там проехать.

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