В России 69,5% рынка LCV занято отечественными марками

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За январь-май текущего года жители России приобрели 30,5 тысячи новых легких коммерческих машин, выпущенных отечественными производителями. Это означает, что рынок LCV в РФ на 69,5% занят российскими машинами. Об этом сообщает «АВТОСТАТ».

Иномарки LCV в России за первые пять месяцев текущего года разошлись в количестве 13,4 тысячи автомобилей. Самыми востребованными зарубежными LCV в РФ остаются немецкие модели с долей в 13%. Иномарки из США занимают 9% обсуждаемого сегмента. Французская техника имеет долю в 4,5%, а на итальянские бренды приходится 2%.

За прошедшее время текущего года, без учета июньских цифр, российский потребитель приобрел около 44 тысяч LCV как отечественных, так и зарубежных. При этом, больше половины приобретенных машин оснащены дизельным мотором. «АВТОСТАТ» уточняет, что за отчетный период россияне купили 24,6 тысячи легких коммерческих автомобилей на «тяжелом» топливе (56% от общего числа проданных LCV в РФ за январь-март, что является рекордным показателем за последние 10 лет).