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В Воронеже сделали фото хитро скрывающего номер эвакуаторщика

Сегодня, 16:42

Один из участников дорожного движения в Воронеже заметил эвакуатор, номер которого был скрыт по-хитрому с помощью полиэтиленового пакета. Фото опубликовали в городском сообществе.

Согласно полученному снимку большая часть номера эвакуатора была закрыта полиэтиленовым пакетом, в результате можно различить лишь 36 регион. Автор подписал снимок:

«Просто пакет зацепился за номер». 

В результате среди воронежцев разгорелся спор: специально ли прикрыл свой номер водитель спецмашины или же это очередная случайность. Некоторые пользователи уверены, что пакет мог сам зацепиться, поэтому вины водителя в этом нет.

Ряд пользователей не верят, что номер был скрыт случайно, и считают, что владелец хитрым способом скрывается. Стоит вспомнить о ситуации, когда спецмашины забирают автомобили, которые припаркованы по всем правилам.

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