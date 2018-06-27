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На участке 2-ой Тверской-Ямской изменится движение

Сегодня, 12:55

В пресс-службе Центра организации дорожного движения города Москва сделали заявлении, что поменяют движение по участку 2-ой Тверской-Ямской. Теперь движение будет односторонним.

Заявление начнет действовать с 30 июня. Односторонним движение будет на отрезке дороги от переулка Александра Невского до улицы Лесной. Будет повешен уровень безопасности при выезде из арки, которая расположена на улице Лесной. На 2-ой Тверской-Ямской появится 26 дополнительных мест для парковки автомобилей.

А уже 27 июня на северо-западе будет ограничено движение из-за матча, который пройдет между Бразилией и Сербией. Власти просят автомобилистов быть внимательнее на дороге и следить за дорожными знаками.

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