На участке 2-ой Тверской-Ямской изменится движение

Сегодня, 12:55

В пресс-службе Центра организации дорожного движения города Москва сделали заявлении, что поменяют движение по участку 2-ой Тверской-Ямской. Теперь движение будет односторонним.

Заявление начнет действовать с 30 июня. Односторонним движение будет на отрезке дороги от переулка Александра Невского до улицы Лесной. Будет повешен уровень безопасности при выезде из арки, которая расположена на улице Лесной. На 2-ой Тверской-Ямской появится 26 дополнительных мест для парковки автомобилей.

А уже 27 июня на северо-западе будет ограничено движение из-за матча, который пройдет между Бразилией и Сербией. Власти просят автомобилистов быть внимательнее на дороге и следить за дорожными знаками.