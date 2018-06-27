Представлены обновленные Audi A4 и Audi A4 Avant

Сегодня, 12:55

Немецкий премиальный бренд Audi, входящий в состав концерна Volkswagen, представил в Европе обновления для седана Audi A4 и универсала Audi A4 Avant. В процессе рестайлинга модели изменились внешне и обзавелись пакетом S Line.

Обновленные модели получили другие передние и задние бамперы и пересмотренную радиаторную решетку, а также новое оформление колесных дисков размером от 16 до 19 дюймов.

Благодаря внедрению пакета S Line автомобили получили еще больше изменений. Модели снабдили спортивными бамперами, огромные воздухозаборниками, 19-дюймовыми колесами, красными тормозными суппортами и трапецевидными наконечниками выхлопных труб. Кроме того, рестайлинговые Audi A4 и Audi A4 Avant оснастили спортивной подвеской, светодиодной оптикой, задним спойлером и новым синим оттенком Turbo Blue, в который окрашен кузов машин.