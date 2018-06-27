Автономный Roborace бросит вызов холму в Гудвуде

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Фестивалю скорости в Гудвуде уже 25 лет, и он является одним из самых престижных автомобильных мероприятий в мире. Скоро его история в некотором смысле обнулится, так как на его легендарном холме впервые появится беспилотный гоночный болид Roborace.

Холм в Гудвуде славился тем, что на нем свое мастерство показывали лучшие гонщики мира. Четверть века именно пилоты привлекали внимание на Фестивале скорости, однако в нынешнем году открывается новая страница в истории мероприятия, так как холм намерен покорить настоящий робот.

Roborace представляет собой самостоятельную машину с искусственным интеллектом. Только на него ей придется полагаться, когда она выйдет на 1,87-километровый трек в Гудвуде. Нет никаких прогнозов касательно исхода заезда, так как узкая извилистая трасса сложна даже для самых опытных гонщиков.

В автономном Roborace не предусмотрено место для человека. Машина имеет футуристический обтекаемый кузов и низкий силуэт. Движут ею четыре электромотора, вместе выдающие тягу в 500 л.с. На борту болида имеются разнообразные датчики, сенсоры, навигатор, радар, LiDAR и другие элементы системы беспилотного управления.

Впервые Фестиваль скорости в Гудвуде прошел в 1993 году. Его основателем является лорд Марч, десятый герцог Ричмонд. Ему принадлежит земля со знаменитым холмом. Кроме того, он возглавляет Британский клуб автогонок.