Назвали 5 самых дорогих отечественных автомобиля на вторичном рынке

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На вторичных рынках можно приобрести не только дешевые автомобили. Также там можно найти такие варианты, которые в цене могут посоревноваться с роскошными Rolls-Royce и Mercedes-Benz.

Эксперты выделили 5 самых дорогих отечественных автомобиля. Дороже всего выходит ЗиС-101 1937 года выпуска, который предлагается за 75 миллионов рублей. Приобрести его можно в любой момент, несмотря на то, что он находится на реставрации и пробудет там до конца следующего года.

На втором месте расположился ЗИЛ-4112P, произведенный в 2012 году. Это единственный оставшийся автомобиль этой серии. Роскошь его сравнивают с лимузинами Rolls-Royce и Maybach. А его двигатель на 7,7 литров имеет мощность в 400 лошадиных сил. За него продавец хочет получить 70 миллионов рублей.

Третье место получил легендарный ЗиС-110 1949 года. Это автомобиль неоднократно использовался на съемках у Одесской киностудии. Стоит этот автомобиль 45 миллионов рублей.

На четвертое место поставили ЗИС-110, за который просят 25 миллионов рублей. Замыкает рейтинг ГАЗ-13 «ЧАЙКА»,, стоимость которой составляет 13 миллионов рублей.