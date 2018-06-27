В Воронеже заметили пару классных трициклов

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На просторах интернета появилось видео, на котором заметно, что по улице Советской в Воронеже проехали уникальные транспортные средства, по скорости не уступающие обычным машинам. Мини-авто использовали три колеса вместо четырех.

Яркий желтый и стильный черный болиды оказались трициклами. Под ними стоит понимать трехколесные мотоциклы (трайки), трехколесные авто и велосипеды.

Сообщается, что первый трицикл был построен германским изобретателем Карлом фон Дрезом в 1817 году. В России для управления трициклом необходимо обзавестись водительским удостоверением с категорией B1.

Легкие трициклы, обустроенные агрегатами объемом меньше 50 кубов, считаются мопедами. Ими могут управлять обладатели прав категории M и выше.