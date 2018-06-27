Наше лучше: Жители Воронежа сравнили Range Rover и LADA Vesta

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Горячий спор разгорелся между жителями Воронежа. Им была предоставлена возможность сравнить зарубежный Range Rover и отечественную LADA Vesta.

Мнения конечно же разделились. Но все-таки большинство выступили за то, что у LADA преимуществ намного больше, а Range Rover по карману только обеспеченным людям. Ведь на обслуживание автомобиля - топливо, налоги, ремонт, - приходится тратить столько, сколько стоит новый автомобиль LADA Vesta.

Да и по дизайну Range Rover особо не выделяется. LADA Vesta признали более стильной. Поэтому все больше россиян отдают предпочтение отечественному автомобилю.