Раскрыта тайна медитирующего монаха в странном ДТП под Омском

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Вчера под Омском произошла необычная авария, фотографии с места которой ввели в ступор пользователей сети.

26 июня на трассе Омск-Муромцево иномарка слетела в кювет и врезалась в дерево. В машине находились четыре девушки, никто не погиб.

Если присмотреться к фото с места происшествия, можно заметить необычного человека, похожего на буддийского монаха. Он сидит в позе лотоса на траве прямо возле пострадавших девушек, из-за чего комментаторы подумали, что он вошел в медитацию.

Пользователи недоумевали, почему мужчина так спокойно себя ведет на фоне жертв ДТП, одна из которой сломала ногу, а у другой была разбита голова. Однако позднее в сети была раскрыта тайна медитирующего монаха в странном ДТП.

Как оказалось, это никакой не мужчина, а обычный манекен, который девушки взяли в аренду и возили на праздник солнцестояния в Окунево. Об этом написал один из очевидцев ДТП Вячеслав.

«Мы когда первые на место аварии подъехали сами в шоке были от этого манекена, он реально как живой сделан» - добавил пользователь соцсети.

Скорее всего, это статуя индийского кришнаитского религиозного деятеля Бхактиведанта Свами Прабхупада, который также известен как Шрила Прабхупада.