Mercedes-Benz Cars собирается расширять свой завод в ЮАР

Сегодня, 19:00

Mercedes-Benz Cars намерена потрать 600 миллионов евро на расширение своего завода в ЮАР. Также планируется запустить производство седанов С-класса.

Завод компании находится в городе Ист-Лондон. Заявление о расширении поступило во время визита президента страны Сирила Рамапоса. По его словам это даст толчок к развитию местных компаний.

Новые постройки будут занимать площадь в 100 тысяч квадратных метров. Сейчас на заводе работает 3 тысячи 300 человек. Расширение завода поможет сделать его более экологичным и позволит экономить до 25% электроэнергии с расчетом на каждый автомобиль.