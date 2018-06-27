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1 июля пройдет презентация обновленного Mitsubishi Pajero

Сегодня, 09:01

Специалисты Mitsubishi подготовили обновление дизайна для флагманского кроссовера Pajero. Уже 1 июля состоится официальная презентация, рестайлинговую новинку представят в Китае.

Официальная презентация внедорожника Mitsubishi Pajero состоится через несколько дней, однако на страницах китайских изданий появилось первое фото обновленной модели. На фото флагман представлен лишь спереди, однако это позволяет разглядеть ряд особенной.

Стандартно бренд модифицировал бамперы, фары и радиаторная решетка, которая получила больше обновлений и бросается в глаза. Обновленный Mitsubishi Pajero получит три плашки решетки, вместо двух старых.

 

Автопроизводитель уточнил, что изменения коснутся лишь кузова, в результате интерьер останется прежним. Также и техническое оснащение обновленного внедорожника не изменится. Стоимость новинки и дата выхода пока не известны. Ожидается, что все подробности о рестайлинговом Mitsubishi Pajero сообщат 1 июля.

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