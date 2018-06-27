Активисты Тамбова добиваются отмены закупки дорогостоящих автомобилей

Сегодня, 08:58

Тамбовское областное учреждение готово потратить 8,5 миллионов рублей на закупку новых автомобилей. При этом покупка будет совершаться за счет бюджетных средств.

Активисты Общероссийского народного фронта, увидев торги, сильно удивились, что учреждение собирается приобрести не просто автомобили, а автомобили высокого класса. Организация запросила автомобили со множеством функций, без которых вполне можно обойтись. Так, планируется закупка трех автомобилей по 1 миллиону 420 тысяч рублей и два – за 2 миллиона 83 тысячи каждый.

Общественники возмущены таким раскладом, ведь в Тамбове слишком много проблем, для решения которых требуется немало средств. Тратить на покупку 8,5 миллионов не целесообразно. Срочного ремонта требуют дороги, проблемы со свалками, расселение людей из аварийных домов. Все это требует немедленного вмешательства, а чиновники выбирают автомобили.

Активисты ОНФ всеми силами пытаются добиться отмены закупки этих автомобилей.