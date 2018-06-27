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Uber вернули лицензию для работы в Лондоне

Сегодня, 09:03

Американской службе вызова такси через интернет Uber разрешили работать в Лондоне. Компания получила новую лицензию с испытательным сроком, но с условием, что будет соблюдать пункты соглашения.

По словам судьи Эммы Арбатнот, политика компании Uber перетерпела изменения к лучшему и теперь сервис сможет работать в британской столице. Лицензионное соглашение заключено на срок 15 месяцев.

В прошлом году власти Лондона ответили отказом на обращение Uber о продлении лицензии. Следовательно, после 30 сентября 2017 года Uber покинула лондонский рынок. По словам представителей транспортного ведомства Transport For London (TfL), компания Uber показала низкий уровень ответственности, что сказывается на общественной безопасности. Также лицензия отозвана из-за оплаты услуг «в черную».

Теперь же Uber должна сообщать TfL о своей работать и о жалобах, касающихся безопасности перевозок пассажиров. Кроме того, каждые шесть месяцев представители фирмы обязуются предоставлять отчет о проведении проверок.

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