Хамство казаков возмутило автолюбительницу из Омска

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На днях в Омске произошел конфликт, в котором оказались замешаны казаки. Они снимали на телефон автомобиль одной из жительниц, что сильно ее возмутило.

Автомобиль Ольги Кайзер был припаркован на газоне во дворе ее дома. Когда девушка увидела, что двое казаков стоят возле ее машины и фотографируют ее, она сильно удивилась. Когда казаков попросили представиться и показать документы, они никак не отреагировали. Тогда у девушки появилась мысль, что они могут быть «самозванцами» и начала снимать видео.

Когда казаки увидели, что их снимают, начали угрожать, если видео попадет в сеть. Один из них отходил, якобы за документами, но когда ввернулся, их так и не показал. Когда спутник девушки попытался вмешаться и заступиться за нее, его казаки обозвали клоуном.

Видео все-таки в сеть выложили в социальной сети в сообществе «ЧП Омск». Девушка надеется, что власти увидят это и предпримут меры по отношению к этим казакам.