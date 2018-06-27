VistaNews.ru


Aston Martin раскрыл подробности о новом купе DBS Superleggera

Сегодня, 07:36

Британская машиностроительная компания Aston Martin раскрыла информацию о своем возрожденном суперкаре Aston Martin DBS Superleggera до дебюта. Первые официальные фотографии уже обнародованы на просторах интернета.

Базой для возрожденного купе Aston Martin DBS Superleggera послужила алюминиевая платформа с углепластиковыми кузовными панелями. Масса нового суперкара достигает 1700 кг. Инженеры поработали над новым сплиттером и вентиляцией новинки, что дало суперкаро 180 кг прижимной силы.

Моторный отсек возрожденного купе занимает 12-цилиндровый 5,2-литровый турбированный двигатель с производительностью в 725 лошадиных сил, работающий в тандеме с 8-секционным «автоматом» от ZF. До первой «сотни» машина разгоняется за 3,4 секунды при предельной скорости в 340 км/ч.

 

 

 

 

В списке оснащения Aston Martin DBS Superleggera следует выделить самоблокирующийся механический дифференциал, заниженную адаптивную подвеску, спортивную выхлопную систему и карбон-керамические тормоза. Следует сказать, что новый Aston Martin DBS Superleggera поборется за клиентов с итальянским суперкаром Ferrari 812 Superfast и назван самым мощным суперкаром в модельном ряду марки. Купе выведут на рынок нынешней осенью, а его цена стартует от 300 000 долларов.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Aston Martin анонсировал премьеру возрожденного DBS Superleggera

Новинка от Aston Martin получит цыганское имя Varekai

Aston Martin отзовет премиальные спорткары из-за проблем с КПП

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем