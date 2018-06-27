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Хэтчбек Toyota Corolla Sport теперь доступен с полным приводом

Сегодня, 07:31

Японская компания Toyota будет выпускать свой новый гибридный хэтчбек Corolla Sport теперь и с полным приводом. Однако такая версия автомобиля будет доступна только на внутреннем рынке.

Премьера новинки состоялась еще весной этого года в США. Corolla Hatchback представлена в трех версиях, предназначенных для разных регионов, но полный привод есть только у японской. Toyota Corolla Sport построен на платформе TNGA.

Есть несколько вариантов моторов на усмотрение водителя. Для тех, кто предпочитает экономить, то есть 1,8-литровый двигатель мощностью 98 лошадиных сил, работающий в паре с электромотором. В сумме их работы выходит 122 лошадиные силы. Такой вариант экономичен, так как на каждые 100 километров расходуется не более 3 литров топлива.  А в полноприводном варианте стоит мотор на 1,2 литра с мощностью в 116 лошадиных сил. Автомобиле получил новую систему безопасности Toyota Safety Sense, которая в случае ДТП может вызвать вертолет.

Салон хэтчбека спортивный, представлен в двух вариантах. Есть салон с широкими красными вставками, а можно выбрать с тонкой красной или белой строчкой. Выпускать на рынок Toyota Corolla Sport компания планирует 7-8 июля текущего года.

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