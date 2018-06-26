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Audi отменила намеченную на август премьеру электрокара E-Tron

Сегодня, 19:00

В пресс-центре немецкого премиального бренда Audi, подконтрольного концерну Volkswagen, заявили об отмене дебюта своего первого полностью электрического кроссовера Audi E-Tron. Премьера была намечена на 30 августа в Брюсселе, но скорей всего новинку представят в США, а вот когда, неизвестно.

Представители Audi сообщили, что перенос даты дебюта обусловлен решением проблем организационного характера. Но ряд изданий отмечает, что это может быть связано с задержанием главы правления Audi Руперта Штадлера.

В модельному ряду марки новинка расположится между Audi Q5 и Audi Q7. За клиентов новый электрокроссовер Audi E-Tron поборется с Jaguar I-Pace и Tesla Model S.

 

 

 

Согласно инсайдерским данным, за новый Audi E-Tron придется выложить от 60 000 евро. Сборку электрокара наладят на предприятии в Брюсселе, где еще начнут производство всех электрических комплектующих.

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